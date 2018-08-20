من اليوم.. رصد آلي في طرق بيشة ذات السرعات العالية

المواطن - سعيد آل هطلاء - بيشة

أعلن مرور عسير، جاهزيته للبدء في تشغيل نظام الرصد الآلي بمحافظة بيشة على الطرق والمحاور التي تشهد سرعات عالية أدت لوقوع العديد من الحوادث الجسيمة؛ وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات واستمرارًا في تحقيق المزيد من الأمن المروري ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وسينطلق التشغيل الفعلي اعتبارًا من اليوم الاثنين على طريق الرين ورنية، وكذلك طريق العلاية.

ويأتي هذا استمرارًا للإجراءات التي اتخذتها إدارة مرور منطقة عسير لخفض معدلات الحوادث المرورية ونتائجها من الوفيات والإصابات، وبتوجيه ومتابعة من مدير الإدارة العامة للمرور.