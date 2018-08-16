من فلسطين إلى مكة.. مشاهد من فرحة وصول ذوي الشهداء الفلسطينيين

المواطن - الرياض

وصل إلى مكة المكرمة، صباح اليوم، 500 حاج وحاجة يمثلون الدفعة الأولى من حجاج أسر شهداء فلسطين المشمولين ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

يشار إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

من فلسطين، إلى مكة.. مشاهد من فرح الوصول لذوي الشهداء الفلسطينيين، القادمين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/JPXhZIJUuq — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 16, 2018