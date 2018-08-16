من فلسطين إلى مكة.. مشاهد من فرحة وصول ذوي الشهداء الفلسطينيين

من فلسطين إلى مكة.. مشاهد من فرحة وصول ذوي الشهداء الفلسطينيين

2018/08/16
الساعة 5:57 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, تيوب المواطن
1720
0
طباعة
المواطن - الرياض

وصل إلى مكة المكرمة، صباح اليوم، 500 حاج وحاجة يمثلون الدفعة الأولى من حجاج أسر شهداء فلسطين المشمولين ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

يشار إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :