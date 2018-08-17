من قلب الحرم.. الحجيج لوسائل إعلام دولية: أخيرًا حققنا حلمنا الأكبر

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

حرصت وكالة أنباء فرانس برس على التواجد داخل المملكة لنقل مشاعر الحجيج من فوق أطهر بقاء الأرض، لوصف شعورهم بالتواجد في السعودية لأداء الفريضة المقدسة.

واهتمت الوكالة الفرنسية AFP باستطلاع آراء بعض الحجيج الذين تواجدوا بالقرب من الحرم المكي، حيث قالت إحدى السيدات السنغاليات: “أشعر بالراحة النفسية في الحرم، لم أتمالك نفسي عند الاقتراب من الكعبة، وأجهشت بالبكاء الشديد”.

وعلى بعد أمتار من الحاجة السنغالية، كان أمجد حسين وهو حاج باكستاني يحقق حلمه الذي ظل يراوده منذ الطفولة، حيث قال الرجل الذي يبلغ من العمر 40 عامًا للوكالة الفرنسية: “كان هذا حلمي منذ نعومة أظافري.. لا أستطيع أن أتحدث عن مشاعري لا يمكن وصفها بكلمات”.

وأضاف حسين: “بالنسبة للعديد من المسلمين، هذا هو أكبر حلم في الحياة، رؤية الكعبة والصلاة من أجل نفسك والأمة الإسلامية بأكملها.”

وكالة الأنباء الفرنسية كانت من بين وسائل إعلامية متعددة سلطت الضوء على الحج، حيث أكدت أن الاستعدادات التي تتبعها المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن على أراضيها قد بدأت بشكل فعلي منذ أشهر عدة، لتصبح السعودية الآن مستعدة بشكل نهائي وكامل لموسم الحج.

وقالت: “سيجتمع ما يقدر بمليوني مسلم في المملكة الأسبوع المقبل للحج الذي سيضم عودة الحجاج من إيران التي قاطعت حكومتها الحدث في السنوات الأخيرة”.

وأضافت: “يعد الحج أحد أركان الديانة الأسرع نموًّا في العالم، ويمتد موسم الحج من 19 إلى 24 أغسطس، ومن المتوقع أن يجذب مليوني شخص من أصل ملياري مسلم حول العالم”.

ومن جانبها، واصلت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية تسليط الضوء على حج بيت الله الحرام الذي يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تستضيف المملكة أكثر من مليوني حاج هذا العام لأداء الفريضة المقدسة.

وقالت الصحيفة: ”الحج شيء يجب على المسلم القيام به مرة واحدة على الأقل في حياته، حيث إنه واحد من أركان الإسلام الخمسة، ويُعفى المسلمون غير القادرين من أداء فريضة الحج لأسباب مالية وصحية، ولكن يمكن أن يحصلوا على آخرين لأداء فريضة الحج نيابةً عنهم”.

وأضافت ديلي إكسبريس خلال حديثها عن الحج: “هو حدث روحي للغاية ويتطلب مجموعة من الطقوس التي كان يؤديها النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، منذ قرون مضت”.

وأبرزت الصحيفة البريطانية قيمة ومكانة المملكة، والتي شرفها الله باستضافة هذه الفريضة المقدسة في الدين الإسلامي، كما أن مكة تعتبر أقدس مدينة للمسلمين في مختلف أنحاء العالم؛ كونها مسقط رأس النبي صلى الله عليه وسلم.

وعرَّفت الصحيفة بعض مشاعر واستعدادات الحج لقرائها الإنجليز قائلة: ”قبل بداية الحج، يجب على الحجاج المسلمين الدخول في حالة الإحرام، حيث يعدون أجسادهم وعقلهم للطقوس المقبلة، وهذا يشمل قواعد اللباس، حيث يجب على الرجال ارتداء الملابس غير المخيطة، ويجب أن تظهر رؤوسهم ويقومون بقص شعرهم”.