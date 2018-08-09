مهاجم آرسنال الحزين ينضم لـ ويست هام

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي، عن تعاقده مع المهاجم الإسباني لوكاس هيرنانديز من صفوف نادي آرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ويست هام عبر الإنترنت أن لوكاس بيريز انضم لصفوف الفريق اللندني لمدة ثلاث سنوات، قادمًا من الجانرز.

وكان لوكاس بيريز في المواسم الأخيرة، بسبب عدم الحصول على فرصة للعب مع نادي آرسنال، وانضم كذلك في الموسم الماضي على سبيل الإعارة لصفوف نادي ديبورتيفو لاكورونا الإسباني.

سبق لنادي ويست هام أن أعلن تعاقده مع اللاعب الإنجليزي جاك ويلشير كصفقة انتقال حر من صفوف نادي آرسنال بعد نهاية عقده مع الجانرز.

وأكد لوكاس بيريز أنه سعيد للغاية للانضمام إلى صفوف ويست هام، موجهًا شكره وامتنانه لإدارة نادي ويست هام للإبقاء عليه في الدوري الإنجليزي.

وتنافس نادي لاتسيو الإيطالي بشراسة مع ويست هام على التعاقد مع لوكاس بيريز، لكن الأخير نجح في ضم اللاعب الإسباني لإعطاء الفرصة له للتألق من جديد.

تولى المدرب التشيلي مانويل بليغريني مؤخرًا تدريب نادي ويست هام يونايتد، خلفًا للمدرب الأسكتلندي دايفيد مويس والذي رحل بسبب سوء نتائج الفريق في الموسم الماضي.

يذكر أن نادي ويست هام، كان قد نجح أيضًا في التعاقد مع اللاعب البرازيلي فيليبي أندرسون من صفوف نادي لاتسيو الإيطالي.