مهارتي بيدي برنامج لتأهيل أسر الأيتام في عدن

المواطن - واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الدورات المهنية التخصصية لبرنامج “مهارتي بيدي” لأسر الأيتام في محافظة عدن الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وبدأ التدريب في مجال التكييف والتبريد ، ودورات صيانة الجوال والتمديدات الكهربائية ، حيث يبلغ عدد المستفيدين 48 مستفيدًا مباشرًا و288 مستفيدًا غير مباشر .

يذكر أن مشروع “مهارتي بيدي” يهدف لتحسين سبل العيش لأسر الأيتام من خلال التدريب وتسليم التجهيزات اللازمة لإطلاق مشروعاتهم الخاصة وإطلاقهم لسوق العمل ، يستفيد منه عدد من أسر الأيتام في محافظات عدن وشبوة وحضرموت.