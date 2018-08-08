مهرجان الثروة الترفيهي يناقش الشعر الشعبي في الباحة

المواطن-أمل الغامدي-الباحة

نظم مهرجان الثروة الترفيهي بمحافظة القرى بالباحة، أمس ندوة بعنوان الشعر الشعبي في الباحة وذلك ضمن فعاليات مسابقة الفنون الشعبية.

وشارك فيها كل من علي بن محمد الرباعي، ومحمد ربيع وأدارها عبدالله بن عوض موسى، وذلك بمسرح منتزه الثروة الوطني بالمحافظة.

وتناول المشاركون في الندوة الشعر الشعبي في منطقة الباحة من ناحية عصور وتاريخ الشعر وتصوره، بالإضافة إلى ارتباط الشعر بالعمل والإنتاج.

الجدير ‏بالذكر أن المسابقة ستواصل اليوم الأربعاء فعالياتها بحضور فرقة العقيق، حيث تشمل مسابقة الفنون الشعبية مشاركة أغلب محافظات المنطقة لتقديم عدد من الألوان الشعبية، وسط استمتاع الجمهور .