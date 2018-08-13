مهرجان الفل الجيزاني .. خطوة على طريق تقنية الزراعة وتطوير الصناعات العطرية

المواطن - واس

أكد الأمين العام لغرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري أن انطلاق النسخة الأولى من مهرجان الفل والنباتات العطرية الأول , الأربعاء المقبل بمنطقة جازان, يأتي نتيجة لاهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، والحرص على استثمار الموارد الطبيعية التي تتميز بها المنطقة والاستفادة من تلك الإمكانات في استمرار التنمية إنساناً ومكاناَ , مستشهدًا بالمهرجانات السابقة التي انطلقت في المنطقة وحققت نجاحات ملموسة في كل المجالات .

وعدّ الدكتور الجوهري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ، المهرجان فرصة للعديد من المزارعين لعرض منتجاتهم العطرية وإطلاع الزوار على حجم وطبيعة تلك النباتات التي أصبحت تنافس العديد من النباتات المشابهة , فضلا عن تركيز المهرجان على إبراز الفل الجازاني كأحد أهم النباتات العطرية بالمنطقة والمتميز بجودته العالية، إضافة إلى أهميته كمورث شعبي يحظى بمكانة عالية لدى المجتمع الجازاني في المناسبات اليومية والاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تشجيع المزارعين والمستثمرين من زوار المهرجان من الاستثمار في هذا النبات العطري وزيادة رقعته الزراعية لزيادة الإنتاج، ومضاعفة العائدات المالية الناتجة عن بيعه.

وأضاف أن المهرجان يسعى كذلك إلى تقديم مجموعة من البرامج التي تدعم زراعة الفل والنباتات العطرية بالمنطقة خاصة في مجال الإرشاد الزراعي لدعم المزارعين واستخدام التقنيات الزراعية التي تضمن النجاح والاستمرارية، للوصول إلى الريادية والنتائج الإيجابية , مؤكدا أهمية استغلال المهرجان للعمل على إنشاء الصناعات الجديدة المرتبطة بمنتج الفل والنباتات العطرية الأخرى، مثل إنتاج ماء الورد الطائفي في محافظة الطائف بحيث يسهم في استثمار وصناعته كمنتج عطري مناسب للاستهلاك المحلي والخارجي.

وتوقع أن يزيد مهرجان الفل من الحركة الاقتصادية المتعلقة بهذا النشاط ، وأن يتيح فرص عمل مؤقتة للشباب والشابات فضلا عن قدرة المهرجان والأنشطة الاقتصادية المصاحبة له للإسهام في التوسع في الاستثمار في هذا المجال من توفير فرص عمل دائمة لأبناء المنطقة والأسر المنتجة ، ممن يعملون في تشكيل تلك النباتات وفي التصنيع والإنتاج الزراعي.

وبين الأمين العام لغرفة جازان, أن الغرفة من خلال اللجان التابعة لها تسعى من خلال مهامها وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد جهات تسويقية تتبنى منتج الفل ، واستقطاب المستثمرين والمهتمين وبناء شراكات إستراتيجية بين القطاع الحكومي والخاص لتعزيز نجاح المهرجان وفتح آفاق الاستثمار في نبتة الفل, وذلك انطلاقا من خططها الإستراتيجية ضمن برنامج التحول الوطني لاستثمار المهرجانات والفعاليات التي تقام بالمنطقة ببرنامج متكامل من خلال الدعم التنموي والاقتصادي .

وأفاد أن المهرجانات المتنوعة في جازان أسهمت في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة، وتسويق منتجاتها ومميزاتها الطبيعية والتاريخية فضلا عن زيادة النشاط في المجالات المتعلقة بالسكن والنقل والمطاعم حيث لكل نشاط ارتباط في جوانب تسويقية أخرى, مؤكدا حرص غرفة جازان على تنفيذ توجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، لنشر الفعاليات التي تقام بالمنطقة ، من خلال الوسائل الترويجية المختلفة والاهتمام بشريحة منظمي الرحلات ووكلاء السفر، وتطوير الجانب الاقتصادي وتنمية المكان ودعوة رجال الأعمال والمستثمرين لحضور المهرجانات مما يتيح اطلاعهم على الفرص الاستثمارية بالمنطقة.

من جانبه بين مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان المهندس عبده بن مناجي قُطر في تصريح مماثل ل”واس، أن الفعاليات السياحية بالمنطقة شهدت تطورًا كبيرًا في عددها وجودتها وتنظيمها، وزيادة التنوع بالأنشطة لتشمل جميع فئات المجتمع من أطفال وعائلات وشباب، منوهًا بتميز منطقة جازان بدعم وتوجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بعدد كبير من المهرجانات والفعاليات .

ولفت إلى أن انطلاق مهرجان الفل والنباتات العطرية الأول بمنطقة جازان في عامه الأول , يأتي لتعزيز ارتباط نبتة الفل بالمجتمع الجازاني وللتعريف والتوعية بأهمية هذه المنتجات والعمل على تطوير زراعتها، بدعم من القطاع الزراعي من خلال مساعدة ملاك مزارع الفل بتسويق وبيع إنتاجهم داخل وخارج المنطقة ، وأيضاً تحفيزهم على استخلاص مشتقات الفل والنباتات العطرية في منتجات أخرى تحقق عوائد اقتصادية عالية على المجتمعات المحلية.

وبين أن مجلس التنمية السياحية بالمنطقة أخذ زمام المبادرة منذ تأسيسه في دعم وتطوير المهرجانات والفعاليات بالمنطقة بالتعاون مع الشركاء من الأجهزة الحكومية المختلفة وعلى رأسها أمانة المنطقة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وغرفة جازان، وكذلك العمل على تطوير فعاليات جديدة تخدم مختلف الأنماط السياحية وفي مختلف أوقات السنة مما جعل جازان تتميز بعدد من المهرجانات الجاذبة، معتبرًا مهرجان الفل والنباتات العطرية هو أحد هذه المهرجانات الداعمة لصناعة السياحة.

وقدم المهندس قُطر , الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في إنشاء مصانع لمشتقات الفل والنباتات العطرية مثل مصانع الروائح العطرية ودهن الفل الجازاني، والبخور ومعطرات الجسم والصابون وغيرها من المصانع التي تخلق فرص عمل دائمة ومتميزة .