مهرجان بنكهة عالمية في الأحساء بدعم من الترفيه لمدة 10 أيام

المواطن - سعيد آل هطلاء - الأحساء

تحتضن أرض المعارض الدولية بالأحساء، وعلى مدى 10 أيام متتالية، فعاليات عالمية بدعم من هيئة الترفيه ضمن مهرجان SOUND ON الذي تقدمه درر نوفان بعد عالمية الأحساء بتصنيفها في قائمة التراث الإنساني باليونيسكو.

وينطلق المهرجان غدًا ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بحزمة من أبرزها الاستعراض بسيرك الثلج الأوربي بمشاركة عارضين من الجنسين، والمسرحية الكوميدية الفرنسية الصامتة، والتي تم عرضها في سبع دول أوروبية، وسيتم عرضها لأول مرة في الشرق الأوسط بالأحساء، بالإضافة إلى فرقة الطبول الإيطالية، والدي جي العالمي.

وقال المدير العام للفعالية حسن الخرس: إن “الهدف الرئيسي من إقامة المهرجان هو سعينا الحثيث للنهوض بسياحة الأحساء وإبرازها على الخريطة السياحية على مستوى المملكة والعالم، وازداد الطموح بعد إدراجها رسميًّا ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي باليونيسكو، فانتقال الأحساء للعالمية يتطلب منا مضاعفة الجهد والعمل من الجميع على أن تكون الأحساء بوصلة السياحة والترفيه”.

وأضاف الخرس: “نحن ندعم الأفكار في هذا المجال، ونستقبل المشاريع السياحية، ونعمل على تطويرها وتنميتها، ونسعى لتحويلها واقع ملموس ومتميز بكل احترافية، ونقدم الجديد في عالم الترفيه، فنحن نعمل لتكون الأحساء من الأماكن الأولى كوجهة وجذب سياحي”.

وختم بقوله: “سنبقى نسير في خطى ثابتة لتحقيق الرؤية المستقبلية 2030 وتسريع عجلة التطور السياحي في الأحساء خاصة والمملكة بشكل عام، في ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة”.