مهرجان تربة للتمور الأول.. 30 يوماً تمزج بين الماضي والحاضر

المواطن - مكة المكرمة

ينطلق مهرجان تمور محافظة تربة الأول، بعد عيد الأضحى المبارك بمشيئة الله، وذلك خلال الفترة من 16 / 12 / 1439هـ وحتى 16 / 1 / 1440هـ، بالساحة الشعبية وسط المحافظة.

ويصحب المهرجان العديد من الفعاليات منها محاضرات توعوية للمزارعين، وأمسيات شعرية، ومحاورات وفنون شعبية، ومشاركات للأسر المنتجة، ومسابقات ثقافية، بالإضافة إلى ركن خاص للأطفال.

وتستمر فعاليات المهرجان لـ30 يوماً، تمتزج خلالها تفاصيل الحاضر وخطط التنمية بعبق الماضي وتراث الأجداد.