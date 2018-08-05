مهرجان ولي العهد للهجن يعلن زيادة الأشواط

المواطن - واس

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن عن زيادة أشواط المهرجان ليصبح مجمل الأشواط 781 شوطًا؛ وذلك نظرًا للإقبال الكبير من المشاركين وتلبية لرغبات ملاك الهجن.

وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان أن المهرجان سينطلق يوم السبت 29 ذو القعدة 1439هـ في ميدان محافظة الطائف للهجن.

وبينت اللجنة أنه تم إضافة 5 أشواط مفتوحة ضمن الأشواط الصباحية و5 أشواط عامة لفترة المساء لأشواط المفاريد والحقائق واللقايا والجذاع (بكار، قعدان)، كذلك تم إضافة أربعة أشواط مفتوحة لفترة الصباح وأربعة أشواط عامة لفترة المساء للثنايا والحيل والزمول، وذلك ضمن الأشواط التنشيطية الأولى والثانية.

وأضافت اللجنة أنه تم زيادة المسافة إلى 2 كيلو متر بدلًا من 1.5 كيلو متر لسن المفاريد.

وأكدت اللجنة المنظمة بأن أوقات انطلاق الأشواط التنشيطية للفترة الصباحية تبدأ الساعة الخامسة والنصف، والأشواط المسائية تنطلق في الخامسة عصرًا.

ودعت اللجنة المنظمة المشاركين لزيارة الرابط التالي هنا للاطلاع على كامل التفاصيل ومواعيد انطلاق الأشواط.