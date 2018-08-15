مواطنون يرثون حال حديقة حيوانات حي الملز

المواطن - الرياض

طالب العديد من المواطنين بتحسين الظروف التي تعيش فيها الحيوانات في حديقة الملز بالرياض، مؤكدين أنها تعاني من هزال وضعف وسوء تغذية بما فيها الحيوانات المفترسة.

وأنشأ المغردون وسمًا عبر موقع تويتر بعنوان ” حديقة حيوانات حي الملز ” رصدوا فيه بعض المشاهد التي لاحظوها فيما يخص الرعاية بالحيوانات، مطالبين بإدخال المزيد من التحسينات على الحديقة.

في البداية قالت سارة الشهري: “حديقة ميتة كل شيء فيها قديم والحيوانات تعاني لا اهتمام ولا شيء والمكان ثابت لا يتغير المفروض قبل كل شيء يكون المكان صالحًا للعيش “.

وقال مواطن آخر :” تم زيارتها مرتين تقريبًا … الحقيقة لا ترقى أن تكون مكانًا للترفيه أو المشاهدة أو الفائدة وخصوصًا للأطفال.. حيوانات شبه ميتة … قليلة … بدون لوحات إرشادية واضحة … إلى جانب الرائحة الكريهة في المكان … يا ليت يكون فيه اهتمام وتطوير من شركة عالمية”.

وطالب مواطن بنقل الحديقة إلى مكان آخر بقوله :” أقترح نقل الحديقة إلى محمية الثمامة في الهواء الطلق مع زرع المنطقة بالأشجار وتنظيمها لكي تصبح سفاري الرياض بدلاً من مكانها الحالي فالمكان جداً ضيق وقديم.”

ولم تخل التعليقات من التندر والطرافة حيث قال أبولمى: “آخر مرة زرتها قبل ٨ سنوات تقريباً الأسد تعبان جسدياً أصبح أليفًا، الحمار الوحشي أتوقع حاطين له صبغة ،ما أحد نشيط غير القرود”.

وقال سلطان المشرفي: “رحت لها كم مرة من فترة طويلة كل حيواناتها ميتة شعوريًا ولا تتحرك كأنها على وشك الموت”.