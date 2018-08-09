مواطن يغلق شارعاً في الرياض.. والأمانة تتفاعل

المواطن - الرياض

تفاعلت أمانة منطقة الرياض مع شكوى مغرد بشأن إغلاق أحد المواطنين لشارع بحي القطار.

وقال المغرد في شكواه إن المواطن تعمد إقفال أحد الطرق في الرياض ووضع فتحة البيارة في منتصف الطريق، بحي القطار الشارع الرئيسي مقابل جامع الحي.

وتقدم مواطن آخر بشكوى ضد هذا المواطن إلى ”طوارئ أمانة الرياض”، موثقًا شكواه بعدة صور من إقفال الطريق.

وقال في تغريدة له ”إلى أمانة منطقة الرياض هذه المخالفة المتمثلة بسيطرة مواطن في حي القطار على شارع وتسكيره وكذلك وضع فتحة البيارة في منتصفه، حيث تم تبليغ بلدية الخرج وكذلك رئيسها قبل سبعة أيام”.

بدوره تفاعل حساب طوارئ الأمانة مع شكوى المواطن، ورد بتغريدة قال فيها ”نشكر لك تواصلك، ونرجو منكم التكرم بتحديد الموقع ورقم التواصل معكم حتى يتم اتخاذ الإجراء المناسب”.