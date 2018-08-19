موبايلي تزيد من سعة الجيل الرابع بأكثر من 1260% في المشاعر المقدسة

المواطن - واس

أنجزت شركة موبايلي أحد أهم مشاريع البنى التحتية في المشاعر المقدسة وهي زيادة سعات الجيل الرابع بلغت أكثر من 1260% .

وأوضح الرئيس التنفيذي للتقنية بشركة موبايلي المهندس مزيد بن ناصر الحربي ، أن الهدف السامي الذي تنشده موبايلي من هذا المشروع هو خدمة حجاج بيت الله الحرام الذي يعد شرفاً لا يعلوه شرف، وتماشياً مع رؤية الشركة التي تركز على إبراز التطور التقني الذي تشهده المملكة وانعكاساته على جودة الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة.

وأضاف أن “استخدام التقنيات المتطورة لم تعد ترفاً، بل أصبحت الحاجة لها اليوم ملحة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي ، وهذا ما نسعى إليه من خلال تقديم خدمات متطورة تدعمها هذه التقنية ويستفيد منها ضيوف الرحمن “، مشيراً إلى أن موبايلي تتواجد في جميع الأماكن التي يقصدها حجاج بيت الله الحرام من خلال أكثر من 450 نقطة بيع وخدمة ، كما تواصل موبايلي شراكتها الاستراتيجية للعام العاشر على التوالي لرعاية الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن تحت شعار “الحج رسالة سلام”.