موبايلي تسجل نموا في حركة البيانات يوم الترويه تجاوزت 5.5 تيرابايت في ساعة الذروة

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أن شبكتها في المشاعر المقدسة سجلت يوم التروية أرقاما قياسية في حجم نقل البيانات بلغت ٥.٥ تيرا بايت في ساعة الذروة، بنسبة نمو تجاوزت 116% عن العام الماضي.

وأشارت موبايلي إلى أنه مع ارتفاع حجم الحركة، إلا أن مؤشرات نجاح الخدمات تجاوزت أداء أرقام العام الماضي، بالرغم مما تعرضت له منطقة مكة المكرمة من عواصف يوم التروية، حيث أتت الاحتياطات والاستعدادات المسبقة للشبكة ثمارها والحمد لله لتتجاوز ظروف الأحوال الجوية.

وكانت موبايلي قد عمدت هذا العام إلى زيادة سعات الجيل الرابع المطور بنسبة فاقت 1260% في المشاعر المقدسة، محققة بذلك أرقاماً قياسية في عرف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى العالمي.