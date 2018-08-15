موبايلي تنجح في توطين مراكز الاتصال ورعاية العملاء

المواطن - الرياض

إلحاقا لإعلانها قبل خمسة أسابيع عن البدء بتنفيذ خطة توطين مراكز الاتصال، احتفلت موبايلي اليوم الأربعاء بتوسعة مراكز الاتصال ورعاية العملاء في كل من محافظة جدة ومدينة الدمام لاستيعاب الكوادر الوطنية الجديدة التي تم استقطابها مؤخرًا. وحضر الحفل الرئيس التنفيذي لرعاية العملاء إسماعيل الغامدي وعدد من قيادات موبايلي.

وقال الغامدي معلقًا بهذه المناسبة: “كان توطين مراكز الاتصال هدفًا لنا منذ مدة، ولقد نجحنا والحمد لله في تحقيقه خلال وقت قياسي بفضل من الله ثم بجهود الفريق العامل من موبايلي وشركائها، حيث تم تكثيف العمل مؤخرًا لاستقطاب الكوادر السعودية واختبارها وتعيينها من جهة، ومن ثم تدريبها وإعدادها لتوفير الخدمة لعملائنا من جهة أخرى. كل هذه الجهود كانت تسير جنبًا إلى جنب مع إعداد المراكز لاستقبال الكوادر الجديدة وتركيب الأجهزة فيها وبرمجتها مع ضمان جودة عالية في زمن قصير جدًا.”

الجدير بالذكر أن موبايلي قامت بتطوير مراكز الاتصال وتدريب الكوادر السعودية التي تديرها، إلى جانب تطوير وتحديث الخدمات الرقمية والذاتية التي تعطي العميل مرونة في التحكم بخدماته.

كما عمدت موبايلي إلى تطوير مراكز الاتصال ورعاية العملاء النسائية بما يتيح للموظفات تأدية أعمالهن بكل يسر وسهولة، ضمن بيئة ملائمة، حيث تشكل النساء ما نسبته 25% من موظفي مراكز الاتصال.

تجدر الإشارة إلى أن توجيهات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتجاوب موبايلي مع طلبات عملائها لخدمتهم من داخل المملكة العربية السعودية ساهما بشكل كبير في سرعة إنجاز المشروع وتنفيذه في زمن قياسي.