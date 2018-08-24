موبايلي تهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة نجاح موسم الحج

م. مزيد الحربي، الرئيس التنفيذي للتقنية ورئيس اللجنة العليا للحج بشركة موبايلي

المواطن - الرياض

رفعت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام، وذلك بفضل الله عز وجل ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بُذلت من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مختلف الأصعدة، لتؤكد للعالم أجمع تميز المملكة قيادةً وشعباً بقدرتها على إدارة هذه المناسبة الدينية بكل احترافية، ليؤدي حجاج بيت الله الحرام مناسكهم بكل يسر وسهولة ويعودوا إلى أهلهم سالمين.

وأعلنت “موبايلي” نجاح مشاركتها في موسم حج هذا العام 1439هـ حيث سجلت شبكتها أرقاماً قياسية في حركة نقل البيانات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج بلغت ٣،٤٩٥ تيرابايت بنسبة نمو ٩٨% ، كما سجلت أكثر من ١،٩٧ مليون مستخدم شملوا الحجاج وكافة العاملين على خدمتهم من القطاعات الحكومية والخاصة، كما بلغت نسبة نمو المكالمات الدولية ٢٩%، بالإضافة إلى ١١٤% زيادة في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

وساهم مشروع تطوير البنية التحتية الذي نفذته موبايلي في المشاعر المقدسة ورفعها للطاقة الاستيعابية للجيل الرابع المطور إلى أكثر من 1260% بشكل كبير بعد توفيق الله بنجاح انسيابية حركة البيانات والمكالمات خلال موسم الحج، إلى جانب نقاط البيع المنتشرة في جميع الأماكن التي يقصدها الحجاج والتي بدورها سهلت حصول الحجاج على الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن موبايلي بذلت قصارى جهدها في دعم مشاريع الحج وعلى رأسها الحملة الوطنية الإعلامية لتوعوية ضيوف الرحمن والتي جاءت هذا العام تحت عنوان “الحج رسالة سلام”، وقامت كذلك ببث رسائل توعوية عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

ومنحت موبايلي الحجاج القادمين من الخارج هدية عبارة عن 1 جيجا من البيانات لمدة 48 ساعة، بالإضافة إلى تعاونها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ببث الملايين من الرسائل التوعوية الخاصة بالحج لمشتركيها، هذا إلى جانب توزيع المظلات الشمسية والحقائب والمياه المبردة في المشاعر المقدسة ونقاط البيع.