مودريتش يحسمها ويتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

المواطن - مروة نبيل

توج لوكا مودريتش نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

ونافس لوكا مودريتش على جائزة أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي كل من زميله السابق في ريال مدريد، كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والمصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.

وقاد لوكا مودريتش الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي، كما قدم أداءً مميزًا مع المنتخب الكرواتي في نهائيات كأس العالم 2018، وحصد جائزة أفضل لاعب في المونديال.

وحصد لوكا مودريتش أيضًا على جائزة أفضل لاعب وسط في دوري أبطال أوروبا الموسم الرياضي الماضي.