مودريتش يحسم قراره بشأن مستقبله مع ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

حسم نجم المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش قراره بشأن الاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مودريتش وافق على البقاء في صفوف ريال مدريد وتجديد عقده هذا الصيف، بعد حصوله على مكافأة من المرينغي بزيادة راتبه الذي يبلغ 8 ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن مسؤولي نادي ريال مدريد قرروا المساواة بين مودريتش وقائد الفريق الأول سيرجيو راموس في الراتب السنوي، ليحصل نجم المنتخب الكرواتي على 10 ملايين يورو في الموسم الرياضي الواحد.

وتمسك مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، باستمرار الكرواتي الدولي لوكا مودرتيش في صفوف الفريق؛ لأنه بمثابة حجر أساس في مشروع المرينغي خلال السنوات المقبلة، خاصة أنه تألق بشكل لافت في كأس العالم 2018، وحصل على جائزة أفضل لاعب.

وارتبط اسم لوكا مودريتش بالانتقال إلى صفوف إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة أن النادي الإيطالي كان سيمنحه نفس راتب سيرجيو راموس في ريال مدريد، ولكن يبدو أن تعديل قيمة عقده سيدفعه للبقاء في المرينغي.