مودريتش يصدم عُشاق المرينغي

المواطن - مروة نبيل

حسم الكرواتي لوكا مودريتش قراره بشأن مستقبله في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الموسم الرياضي الجديد.

وأكدت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أنه على الرغم من إصرار المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، جولين لوبيتيجي، على عودة مودريتش لتدريبات الفريق الجماعية، في الثامن من أغسطس الجاري، إلا أن اللاعب أبدى رغبته في الرحيل.

وأضافت “لاجازيتا ديلو سبورت”: “إنتر ميلان يسعى لإتمام صفقة تُنافس تعاقد يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو.. إدارة الإنتر تثق في التعاقد مع مودريتش خاصة وأن وكلاء اللاعب على تواصل مع النيراتزوي”.

وتابعت الصحيفة الإيطالية قائلة: “إنتر ميلان على استعداد لتقديم عقد للاعب مودريتش يمتد لـ4 سنوات، على أن يحصل النجم الكرواتي على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو”.

وتألق لوكا مودريتش مع المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2018، وحصل على المركز الثاني بعد الخسارة أمام فرنسا في النهائي، وتوج اللاعب بجائزة أفضل لاعب في المونديال الروسي.