موديز ترفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتوضح السبب

المواطن - القاهرة

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” رفع النظرة المستقبلية لتصنيف مصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفها الائتماني عند B3.

وأوضحت الوكالة أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية.

ولفتت الوكالة إلى أن هناك بوادر على أن إصلاحات في بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر.

وأضافت موديز أن أسقف تصنيفات الودائع والسندات بالعملات المحلية والأجنبية تظل دون تغيير.

وقالت: إن ثمة قدرًا من الاستقرار السياسي قد تحقق، ومن المرجح أن يستمر، مما يزيد من احتمال استمرار السياسة العامة المصرية في اتجاهها.