مورد أبل الرئيس يعلن عودة مصانعه بعد انتشار فيروس

المواطن - متابعة

كشفت شركة (TSMC) الأكبر في تصنيع الرقاقات بالعالم استئناف نشاطها للإنتاج الكامل، وذلك بعد أن تعرضت لهجوم إلكتروني.

وأعلنت الشركة سابقًا أن عددًا من أدوات تصنيع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها أصيبت بفيروس.

وقالت TSMC المزود الرئيسي لشركة أبل: في البداية إن تأثير الهجوم على إيراداتها في الربع الثالث ستبلغ نسبته 3%، لكنها عدلت هذه النسبة بعد ذلك، موضحةً أنها لن تتعدى 2%، ومؤكدة عدم تأثر قاعدة بياناتها أو معلومات العملاء الخاصة بها.

وعلق الرئيس التنفيذي للشركة بقوله: إن خطأ تشغيلي حدث، وانتشر الفيروس بسرعة إلى أكثر من 10 آلاف جهاز في مصانعها عبر تايوان.

وأضاف أنه يعتقد أن الفيروس لم يتم إنشاؤه خصيصًا لاستهداف الشركة، ولم يطلب أي شخص من الشركة دفع فدية.