موظف بمستشفى حكومي يتبرع بخلاياه الجذعية لإنقاذ طفل لا يعرفه

المواطن - الرياض

ضرب المواطن ضيدان السبيعي المثل في العطاء والتضحية حين تبرع بخلاياه الجذعية لإنقاذ طفل لا يعرفه.

وأشاد المغردون بما قام به ضيدان السبيعي الذي يعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض ولم يتردد في التبرع بعدما علم بحالة الطفل الذي يحتاج إلى تدخل عاجل فبادر بإنقاذ حياته.

وعلق يوسف عوض العازمي على ما قام به السبيعي بقوله : الله لا يقطع الفضل والمعروف بين الناس وجزاه الله خيرا الموظف الطيب صاحب الفعل النبيل ضيدان السبيعي وهو سليل ناس لهم الخير والفضل والمعروف .. يجعل ذلك في ميزان أعماله الصالحه والله يشفي المريض الصغير.

وقال محمد العنزي : ضيدان السبيعي أسعدت قلبي كثيرا وجعلت لي حق الافتخار .. حقيقة لا أستغرب فعلا مماثلا منك أسأل الله لك وفير العافية والسداد والتوفيق والعلا في الدنيا والآخرة.

والدة الطفل بدورها كتبت رسالة شكر بخط يدها تشكر فيها السبيعي جاء فيها : “أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى من تبرع لابني لإنقاذ حياته، وأسأل الله أن يوفقه في الدنيا والآخرة، ويجعلها في ميزان حسناته”.