مولودية الجزائر يفوز على الرفاع بثنائية في البطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر في الفوز على نظيره الرفاع البحريني بهدفين لهدف، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، ليقترب من التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر بعد مرور 4 دقائق فقط على انطلاق المباراة، عن طريق وليد دراجة، وسجل علي حرم هدف تعادل الدفاع البحريني في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

واستمرت محاولات مولودية والرفاع البحريني في الشوط الثاني لتسجيل هدف الفوز، وتمكن الفريق الجزائري من إحراز هدف في الدقيقة 58 عن طريق عبد الرحيم بورديم، ليُحقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة العودة في دور الـ32 من البطولة العربية للأندية بين مولودية والرفاع البحريني، الشهر المقبل في الجزائر.