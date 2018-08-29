مياه عسير تكشف لـ”المواطن” حقيقة نقص الكمية في أحياء خميس مشيط

المواطن - سعيد ال هطلاء.- خميس مشيط

كشف المتحدث الرسمي لخدمات المياه بمنطقة عسير المهندس علي عبدالله القاسمي حقيقة نقص كميات المياه في حي مصلوم وحي عتود بمحافظة خميس مشيط.

وقال القاسمي في تصريحات إلى “المواطن” إن المنطقة عاشت الفترة الماضية في مواجهة زيادة كبيرة على طلب المياه نظرًا للتدفق البشري في الموسم السياحي وهذه الزيادة في مقابل كميات المياه المصدرة والمتوفرة، ما تطَلب إدارةً مختلفة للموازنة بين زيادة الطلب والمتوفر من كميات المياه.

وأوضح القاسمي أن ما يحدث في مثل هذه الظروف الطارئة تقليص الكميات إلى أقل من نصف الكمية التشغيلية لبعض الأحياء وبالتالي عدم وصول الكميات للمشتركين بالشكل الكافي والمتوقع، فضلًا عن نشوء صعوبات فنية في وصول المياه إلى الأماكن والأجزاء المرتفعة، وسيتم العمل في الأسابيع القادمة على تحسين أداء الشبكات في المناطق المرتفعة في ظل أن عودة الطلب على المياه إلى المستوى الطبيعي ستساهم في تجاوز صعوبات عدم وصول المياه إلى هذه المناطق.

ولفت إلى أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لذلك من خلال فرق العمل الميدانية، والتواصل مع المواطنين للتأكد من وصول المياه بالشكل المطلوب، علمًا أن الإدارة تعمل بكافة إمكاناتها المادية والبشرية على تحسين وتطوير خدماتها المقدمة.

وتلقت “المواطن” رسالة في وقت سابق من المواطن سفر عبدالله مبارك الشهواني، أحد سكان حي مصلوم، قال فيها: إن المياه مقطوعة منذ أكثر من شهرين في حي مصلوم خميس مشيط ولا يعلمون السبب.