ميسي يضغط على برشلونة لضم بطل العالم

المواطن - محمد سمعه

يضغط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني على فريقه، وذلك للتحرك من أجل التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان برشلونة رغب في الأيام الأخيرة، التعاقد مع بوغبا والذي يشعر بالضيق الشديد من تعامل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو معه بطريقة غير إيجابية.

وذكرت مجلة DON BALON الإسبانية أن ميسي يتمنى قدوم بوغبا لبرشلونة قبل نهاية اليوم الخميس، حيث سيكون اليوم هو نهاية فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

وربما يتجه مانشستر يونايتد للإبقاء على اللاعب بوغبا، وعدم التفريط فيه لصالح برشلونة، خاصة أن مان يونايتد عانى للتعاقد من جديد مع بوغبا منذ سنتين.

وكان بوغبا انضم إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

وساهم بوغبا في صيف العام الحالي، في فوز المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم في روسيا، كما تألق أمام منتخب كرواتيا في المباراة النهائية وسجل هدفًا ضمن أربعة أهداف سجلها منتخب الديوك الفرنسية في شباك منتخب كرواتيا.

وقيل أن النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش شعر بالغضب الكبير، وذلك بسبب إصرار برشلونة حول التعاقد مع بوغبا، حيث ذكرت تقارير صحفية أن راكيتيتش سيرحل عن نادي برشلونة في حال جاء بوغبا للنادي الكتالوني.

انضم راكيتيتش إلى صفوف برشلونة في عام 2014 قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.