ميسي يُحقق رقمًا فريدًا

المواطن - مروة نبيل

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقمًا فريدًا خلال مباراة برشلونة وبلد الوليد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد.

وأشارت شبكة “ميستر شيب” المتخصصة في الإحصائيات، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يخسر في 45 مباراة على التوالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الدوري الإسباني، كرابع أفضل رقم في تاريخ الليغا.

ويأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الرابع خلف كل من أندريس إنيستا صاحب الـ55 مباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم، يليه بوتراجينيو بـ50 مباراة دون هزيمة، ثم تشيندو صاحب الـ47 مباراة.

جدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يُشارك في مباراة برشلونة وليفانتي، التي انتهت بهزيمة الفريق الكتالوني بخماسية مقابل 4 أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الماضي.