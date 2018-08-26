ميلان ضد نابولي .. الأزرق يقلب الطاولة على الروسونيري بثلاثية مجنونة

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي نابولي في تحقيق فوز ماراثوني على حساب نادي ميلان بثلاثية مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وكان ميلان سجل أول أهداف اللقاء عبر نجمه جياكومو بونافينتورا في الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ميلان ونابولي بتقدم الروسونيري بهدف دون رد.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة ميلان ونابولي بضغط هجومي كبير من قبل الروسونيري والذي نجح في تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب دافيدي كالابريا في الدقيقة ال50 من عمر اللقاء.

هدأ أداء نادي ميلان، مما أعطى الفرصة لنادي نابولي للعودة في المباراة حيث سجل الهدف الأول عبر اللاعب بيوتر زيلينسكي في الدقيقة ال53 بطريقة جميلة.

ثم كشر نابولي عن أنيابه الهجومية والذي سجل الهدف الثاني عبر اللاعب زيلينسكي في الدقيقة الثامنة والستين ليتعادل نادي الجنوب الإيطالي مع ميلان.

فشل ميلان عبر جونزالو هيجواين في العودة في المباراة وتسجيل الهدف الثالث، مما أعطى الفرصة لفريق نابولي لتسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب البلجيكي درايس ميرتينس في الدقيقة الثمانين.

انتهت المباراة بفوز نابولي بثلاثية مقابل هدفين على حساب ميلان ليحقق نادي الجنوب الإيطالي الفوز الثاني له على التوالي في الدوري الإيطالي.

أما نادي ميلان تحت قيادة مدربه الإيطالي جينارو جاتوزو فخسر أول مباراة له في الدوري الإيطالي أمام نابولي، حيث لم يلعب ميلان الجولة الأولى له في الدوري الإيطالي.

يذكر أن كارلو أنشيلوتي سبق له تدريب نادي ميلان ونال معه لقب دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2003 و 2007، كما نال لقب دوري أبطال أوروبا مع نادي ريال مدريد في عام 2014.

مُنع ميلان من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي بسبب عدم التزام الروسونيري بشروط قواعد اللعب المالي النظيف من اليويفا.

يذكر أن جاتوزو تولى تدريب ميلان في الموسم الماضي، خلفًا للمدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا.