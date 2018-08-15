ميلان ينقذ نجم تشيلسي بضمه على سبيل الإعارة

المواطن - محمد سمعه

تعاقد نادي ميلان الإيطالي مع اللاعب الفرنسي تيموي باكايوكو من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة في الموسم الحالي.

وكان موقع نادي ميلان الإيطالي أعلن بالأمس عن تعاقده مع اللاعب باكايوكو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادي تشيلسي، مع وجود بند يسمح بشرائه نهائيًا فيما بعد.

وعانى اللاعب باكايوكو في الفترة الماضية وذلك بسبب عدم اللعب بشكل منتظم مع نادي تشيلسي، حيث خرج اللاعب الأسمر من حسابات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

ويذكر أن نادي تشيلسي كان تعاقد مع اللاعب باكايوكو من صفوف نادي موناكو الفرنسي في صيف عام 2017.

ويأمل باكايوكو في التألق مع نادي ميلان في الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب يطمح للعب بشكل أساسي وجيد وذلك من أجل تمثيل المنتخب الفرنسي في الفترة المقبلة.

تُوج باكايوكو مع نادي موناكو بلقب الدوري الفرنسي، كما تُوج كذلك بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع البلوز في الموسم الماضي.

يسعى نادي ميلان خلال الفترة المقبلة إلى تقديم نتائج إيجابية وتحقيق الفوز في الدوري الإيطالي من أجل المنافسة على اللقب في الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر حرمان ميلان من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي وذلك بسبب خرقه لنظام قواعد اللعب المالي النظيف عند التعاقد مع الصفقات.