ميليشيات الحوثي تستهدف قافلة إغاثة في الحديدة

المواطن - الرياض

ذكرت مصادر يمنية، أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، استهدفت قافلة إغاثية كانت في طريقها إلى المتضررين من اعتداءات المتمردين في محافظة الحديدة.

وقالت المصادر: إن الجيوب المتبقية للمتمردين في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، استهدفت القافلة الإغاثية، وتعرضت إحدى القاطرات المحملة بمواد إغاثية لإصابة، أثناء مرورها في الخط الرملي بالقرب من مدينة التحيتا مركز المديرية، وهو ما تسبب بإتلاف ما تقله من مواد إغاثية.

ويأتي استهداف ميليشيات الحوثي للقافلة الإغاثية فيما كان التحالف العربي قد انتقد في وقت سابق تجاهل تقرير أصدرته خبراء في منظمة الأمم المتحدة لدور المتمردين الكبير في تأزيم الوضع الإنساني باليمن.

وذكر التحالف العربي، في بيان، أن التقرير غير الدقيق لم يشر إلى الجهود الإنسانية التي تقوم بها دول التحالف العربي في اليمن، كما لم يشر إلى الصواريخ التي يصوبها المتمردون صوب السعودية بشكل متعمد حتى يؤذوا المدنيين.

في غضون ذلك، قال المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث: إن المهم إعادة الاستقرار إلى اليمن ومحاربة التطرف بالنظر إلى ما يمثله من تهديد لأمن المنطقة برمتها.