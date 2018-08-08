نائب أمير عسير يشدد على ضرورة التزام المستشفيات الخاصة بمعايير التشغيل الآمن

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

شدد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير ، على ضرورة التزام جميع مستشفيات القطاع الخاص في المنطقة بجميع معايير التشغيل الآمن، ووجه سموه المديرية العامة للشؤون الصحية بعقد ورشة عمل لذلك والمتابعة وفقاً للجدول الزمني الذي وجه به سموه بالتنسيق مع معالي وزير الصحة؛ بهدف تقديم خدمة صحية تتناسب مع أعلى معايير الجودة المعتمدة؛ جاء ذلك خلال حضور سموه للقاء الذي نظمته صحة عسير ممثلة في إدارة تنمية الاستثمار الصحي الخاص؛ لمناقشة استراتيجيات مقدمي الخدمة الصحية الخاصة ودورهم في دعم الحد الجنوبي.

وأثنى سموه على البطولات المشرفة التي يسطرها الرجال الأشاوس على الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية، وضرورة أن تبادر المؤسسات الصحية الخاصة برفع مستوى دعمها للمستشفيات الحدودية، وتقديم العروض المناسبة لذوي المرابطين على الحد الجنوبي.

ووجه سموه ملاك المستشفيات الخاصة التي يجري إنشاؤها في عسير إلى ضرورة الالتزام بالملاءة المالية التي تضمن أن يكون تشغيل تلك المستشفيات في وقتها المجدول، والرفع بتقرير شهري عن نسب الإنجاز في تلك المشاريع، وأن لا يتم افتتاح تلك المستشفيات إلا بعد إكمال جميع المتطلبات اللازمة للتشغيل بنسبة 100% ، منوهاً أن شراء الخدمة فيما بعد من تلك المستشفيات سيكون مرتبطاً بمدى التزام الملاك بالجداول الزمنية المحددة لإنجازهم هذه المشاريع كما وجه بالاستماع إلى كل العوائق التي تواجه مقدمي الخدمات ليتم تذليلها.

بدروه أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان أن القطاع الخاص يعتبر شريكاً هاماً وفعالاً في تحقيق الطموحات الوطنية ، خاصةً فيما يتعلق بالجانب الصحي ، مشيراً إلى أن عدد الأسرة في القطاع الخاص بمنطقة عسير يتوقع أن يصل إلى 2295 سريراً خلال الخمس سنوات القادمة بإذن الله .

من جانبه أشار مدير إدارة الاستثمار الصحي الخاص بصحة عسير الصيدلي ناشي الزهراني إلى حرص وزارة الصحة على تطوير الأنظمة واللوائح وتسهيل إجراءات الاستثمار الصحي مع استهداف تجويد الخدمة والرعاية الصحية لتحقيق رضا المستفيدين.

وفي ختام اللقاء تجول سمو نائب أمير منطقة عسير على معرض المؤسسات الصحية قيد الإنشاء، وأطلقت مبادرة صحية لدعم الحد الجنوبي من خلال عدد من المستشفيات الخاصة بمنطقة عسير.