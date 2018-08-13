نائب أمير مكة يستعرض جاهزية المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن

المواطن - جدة

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن لجنة الحج المركزية والذي تم خلاله استعراض جاهزية المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن.

واطلع الأمير عبدالله بن بندر على جاهزية الخدمات التي ستقدمها القطاعات ذات العلاقة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الحالي ومن بينها التأكد من تأمين المشاعر المقدسة بكميات كافية من المياه، كذلك اكتمال منظومة خدمات الكهرباء بكافة المرافق.

واستعرضت اللجنة خطة أمانة العاصمة المقدسة لموسم حج العام الحالي حيث تم تخصيص أكثر من 13 ألف فني وصحي وإداري وعامل للقيام بأعمال النظافة والإشراف عليها، إضافة لنحو 7386 عامل نظافة بالمشاعر المقدسة و5987 عامل نظافة بأحياء مكة المكرمة، تدعمهم 717 آلية تشمل 358 آلية ومعدة بالعاصمة المقدسة و359 آلية بالمشاعر المقدسة.

كما استعرض الدفاع المدني خطته لموسم الحج وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.