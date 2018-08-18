نائب أمير مكة يوجه بالتحقيق في حادثة تصادم كوبري الجوهرة

المواطن - مكة المكرمة

وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بالتحقيق في مقطع الفيديو المتداول الذي تم تصويره من قِبل أحد المواطنين ويوثق حادث اصطدام سيارة بحاجز خرساني عند كوبري الجوهرة المؤدي إلى حي الحمدانية بجدة، بسبب عدم اكتمال المشروع وعدم توفر وسائل السلامة المناسبة في الموقع.

وتضمن توجيه سموه سرعة معالجة المشروع وتوفير كافة وسائل السلامة من لوحات إرشادية وإضاءة مناسبة للحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، كذلك سرعة العمل على إنجاز المشروع بالشكل المطلوب، وشدد التوجيه على ضرورة الرفع لسموه بشكل عاجل بنتائج التحقيق ووضع خطة وفق إطار زمني محدد لمعالجة الوضع القائم.