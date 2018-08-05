نائب الرئيس اليمني: الحكومة الشرعية حريصة على حماية المدنيين

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، حرص الحكومة الشرعية اليمنية على تجنيب اليمنيين المخاطر والتزامها بالقوانين والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان والتخفيف من معاناتهم الحالية التي تسبب فيها الانقلاب.
جاء ذلك، خلال لقائه مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية ومناقشته مع أعضائها الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأجهزة الحكومية في تسهيل مهامها كالتزام ومبدأ تنتهجه القيادة السياسية اليمنية تجاه حقوق الإنسان.
وأشار الفريق محسن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى الانتهاكات والجرائم الإنسانية التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني، مستعرضًا جملة منها كإسقاطهم للدولة ونهبهم لحقوق الناس وتفجير واحتلال المنازل ودور العبادة واختطاف الصحفيين والحقوقيين والسياسيين والمواطنين اليمنيين.