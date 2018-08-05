نائب الرئيس اليمني: الحكومة الشرعية حريصة على حماية المدنيين

المواطن - الرياض

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، حرص الحكومة الشرعية اليمنية ‏على ‏تجنيب اليمنيين المخاطر والتزامها بالقوانين والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان والتخفيف ‏من ‏معاناتهم الحالية التي تسبب فيها الانقلاب.‏

جاء ذلك، خلال لقائه مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية ومناقشته مع أعضائها الدور ‏الذي يمكن ‏أن تضطلع به الأجهزة الحكومية في تسهيل مهامها كالتزام ومبدأ تنتهجه القيادة ‏السياسية ‏اليمنية تجاه حقوق الإنسان.‏

وأشار الفريق محسن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى الانتهاكات والجرائم الإنسانية ‏التي تمارسها ميليشيا الحوثي ‏بحق الشعب اليمني، مستعرضًا جملة منها كإسقاطهم للدولة ‏ونهبهم لحقوق الناس وتفجير ‏واحتلال المنازل ودور العبادة واختطاف الصحفيين والحقوقيين ‏والسياسيين والمواطنين اليمنيين.