نائب ترامب: نظام الملالي يقدم المليارات للإرهابيين ويترك شعبه

المواطن - متابعة

أكد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أن الإيرانيين لهم حق معارضة نظامهم الحاكم، مؤكدًا وقوف واشنطن إلى جانب الشعب الإيراني.

ويأتي هذا قبل ساعات من دخول العقوبات الأميركية المعاد فرضها على طهران حيز النفاذ.

وكتب بنس عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “العنف من جانب النظام الإيراني ضد شعبه غير مقبول.. الإيرانيون لهم الحق في معارضة نظام يقدم المليارات لدعم الطغاة والإرهابيين بالخارج، بينما شعبه في حاجة ماسة للوظائف والفرصة والحرية.. نقف مع الشعب الإيراني”.

وتعيد الولايات المتحدة بعد ساعات فرض عقوبات على عدة قطاعات مرتبطة بالتجارة والاستثمار والتبادل التجاري مع إيران.