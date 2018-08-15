نائب وزير الصحة: افتتاح مركز الأمير فيصل بن خالد للقلب بعسير.. قريبًا

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

كشف نائب وزير الصحة، حمد الضويلع، عن تشغيل مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب في منطقة عسير قريبًا، الأمير الذي يسهم في الحد من تحويل مرضى القلب لخارج منطقة عسير.

وأوضح الضويلع لدى زيارته اليوم الحد الجنوبي وافتتاحه مبنى مركز الأعمال في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير، أن مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب تم تجهيزه بالتجهيزات الحديثة، وفق أحدث التقنيات العالمية، والتي تمكن المركز من تقديم خدماته لجميع حالات القلب التخصصية، للأطفال والكبار.

كما اطلع نائب وزير الصحة للشئون الصحية على تصاميم المركز والذي يغلب عليه طابع الفندقة في التصميم، لما يوفر الراحة للطواقم الطبية والذي يعكس أثرًا كبيرًا على صحة المريض في رحلته العلاجية داخل المركز وغرفة النوم الخاصة به، حيث زودت بجميع ما يلزم المريض، مع وجود دورة مياه خاص لكل مريض مستقلة لتوفير الخصوصية والراحة، إضافة إلى تركيب نظام شفط الدخان الأول من نوعه في المنطقة، كما تم تزويد المركز بمولدات احتياطية عدد 2 تمنع انقطاع الكهرباء عن المركز، إلى جانب 18 عيادة خارجية متخصصة ومجهزة بأحدث الإمكانات التقنية.

وتجول الضويلع في قسم العمليات مع العناية المركزة وقسم القسطرة، وجناح تنويم يشمل غرف فردية وزوجية تمتاز بنظام التشطيب الفندقي مع وجود قسم عزل عدد 10 غرف، بالإضافة إلى قسم التعقيم المركزي ودورات رجال ونساء.

إلى ذلك دشن الضويلع مركز الأعمال في المديرية العامة للشؤون الصحية بعسير، والذي يقدم خدماته للعملاء من مراجعين وعاملين في المجال الصحي وكذلك للمؤسسات والشركات ذات العلاقة بالشأن الصحي ولتعزيز الشراكة مع مختلف الإدارات والمؤسسات العلاجية والحكومية والخاصة بالمنطقة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة في المجال الصحي في جميع المحافظات والمراكز، وتلبية الطلب المتزايد والمستمر على الخدمات الصحية.

كما يهدف المركز إلى تفعيل ثقافة خدمة العملاء في صحة عسير كقطاع حكومي وسبل تطويرها لمواكبات تطلعات العملاء.

ووقف الضويلع ميدانيا على مستشفى محافظة ظهران الجنوب، والحرجة واطلع على أقسام الطوارئ وتابع عمليات الفرز الطبي، والتقى بعدد من المرضى والمراجعين، ثم زار أقسام التنويم وعددًا من المرضى المنومين هناك وناقش احتياجاتهم.