نادي النصر: نرفض الإساءة للأمير فيصل بن تركي ونُقدر من ضحوا للعالمي

المواطن - محمد سمعه

أكد مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، على كامل تقديره واحترامه لرئيس النصر السابق، الأمير فيصل بن تركي، ورفضه التام لأي إساءة تلميحًا أو تصريحًا لسموه.

ونشر النصر بيانًا عبر حسابه الرسمي في تويتر قال فيه: إدارة النصر تُقدر كل من خدم النادي سواء كان رئيسًا أو عضوًا شرفيًّا أو محبًّا للنادي.

وأعرب مجلس إدارة النصر عن ترحيب النادي بكافة أعضاء الشرف ومحبي العالمي، كما شددت إدارة النصر على رفضها حدوث أي تقسيمات أو خلافات من أي شخص.