نادي برشلونة يرفع راية التحدي بسبب بوغبا

المواطن - مروة نبيل

نادي برشلونة الإسباني، قرر رفع راية التحدي في صفقة الفرنسي بول بوغبا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويسعى نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع نجم المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، بول بوغبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة أن علاقته مع جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي ليست جيدة.

وقدم نادي برشلونة الإسباني، عرضًا لضم الفرنسي الدولي بول بوغبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وثنائي الفريق الكتالوني الكولومبي ياري مينا، والبرتغالي أندريه جوميز، ولكن رفضت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي العرض.

وأكدت صحيفة “ديلي تليجراف”، أن نادي برشلونة الإسباني لن يستسلم في صفقة نجم المنتخب الفرنسي الأول بول بوغبا، حيث يواصل الطريقة ذاتها التي اتبعها للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان نادي برشلونة الإسباني قد سعى لضم البرازيلي كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن قوبل طلبه برفض شديد من إدارة ليفربول الإنجليزي، إلا أنه لم يستسلم وأصر على إبرام الصفقة في الميركاتو الشتوي، ويأمل تكرار نفس الأمر مع بوغبا.

وتشهد علاقة الفرنسي الدولي بول بوغبا توترًا شديدًا مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال الأشهر الماضية، وذلك على الرغم من ارتدائه لشارة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد خلال مباراة ليستر سيتي في أول جولات الدوري الإنجليزي.

ويسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع بول بوغبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم خط وسطه بلاعب من العيار الثقيل في الموسم الجديد.