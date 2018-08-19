نادي برشلونة .. يملك ميسي الخرافي لتحقيق الحلم المنتظر

المواطن - محمد سمعة

يسعى نادي برشلونة بقيادة مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي إلى التألق في الموسم الحالي والفوز بكافة البطولات والتي سيشارك فيها النادي الكتالوني.

وكان نادي برشلونة، حقق فوزًا أكثر من رائع على حساب نادي ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2018-2019.

وتألق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة بشكل لافت للأنظار في مباراة ديبورتيفو ألافيس، حيث سجل هدفين في المباراة.

ويطمح نادي برشلونة في الموسم الحالي، للتألق في كافة البطولات والمشارك فيها من أجل الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في العام المقبل وللمرة السادسة في تاريخ النادي الكتالوني.

ويذكر أن نادي برشلونة لم يفز بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015، حيث نجح وقتها في الفوز على نادي يوفنتوس الإيطالي بثلاثية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت في مدينة برلين الألمانية.

تعاقد نادي برشلونة مع اللاعب البرازيلي مالكوم من صفوف نادي بوردو الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية بالعام الحالي، كما أن البارسا نجح في ضم اللاعب التشيلي أرتورو فيدال من صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني لمدة ثلاث سنوات.

تُوج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني وببطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي تحت قيادة فالفيردي، كما أن نادي برشلونة نجح في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على نادي إشبيلية بنتيجة هدفين لهدف.

لن يتنازل نادي برشلونة عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، خاصة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعد جماهير البارسا بأن النادي الكتالوني سينافس بقوة لنيل لقب دوري الأبطال.

سيواجه نادي برشلونة في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني، فريق بلد الوليد يوم السبت المقبل، حيث يسعى البارسا للفوز في مباراته الثانية وحصد ست نقاط.

ضم نادي برشلونة، البرازيلي أرثر ميلو لاعب نادي جريميو البرازيلي في صيف العام الحالي.