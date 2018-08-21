نادي ليفربول لا يعرف الخسارة عند تسجيل ميلنر لهدف

المواطن - مروة نبيل

حقق نجم نادي ليفربول، جيمس ميلنر، رقمًا مميزًا في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد تسجيله لهدف في شباك كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ثاني جولات البريميرليج.

ونجح نجم وسط نادي ليفربول جيمس ميلنر، صاحب الـ32 عامًا، في إحراز 49 هدفًا خلال 48 مواجهة خاضها على مدار 16 عامًا، ولم يخسر في أي لقاء سجل فيه هدفًا، حيث تعادل في 10 مباريات، وفاز 38 مرة.

وبدأ نجم نادي ليفربول الإنجليزي جيمس ميلنر سلسلته المميزة بعدم الخسارة، عندما أحرز أول هدف له مع فريق ليدز يونايتد عام 2002، وقاده للفوز على سندرلاند بهدفين مقابل هدف، حينما كان يبلغ 16 عامًا.

ويُعد رقم نجم نادي ليفربول جيمس ميلنر هو الأطول من نوعه في سلسلة عدم الخسارة في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان جيمس ميلنر قد نجح في تسجيل هدف نادي ليفربول الأول في شباك كريستال بالاس من ركلة جزاء، ليُصبح أول لاعب ينجح في إحراز 8 أهداف متتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم من ركلات جزاء، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “أوبتا”.

وتمكن جيمس ميلنر من تسجيل 13 ركلة جزاء من أصل 15 سددها في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، و9 من أصل 10 ركلات كانوا مع نادي ليفربول وآخرها ركلة كريستال بالاس التي حصل عليها محمد صلاح.