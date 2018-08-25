نادي ليفربول .. يتخلص من الحارس الكارثي لـ بيشكتاش التركي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، انتقال حارسه الألماني لوريس كاريوس لصفوف نادي بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة موسمين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الموقع الرسمي لـ نادي ليفربول على الإنترنت أن يورجن كلوب مدرب الريدز وافق على رحيل الحارس كاريوس لصفوف بيشكتاش، خاصة أن مشاركة الحارس الألماني في اللقاءات مع نادي ليفربول ستكون صعبة للغاية في ظل وجود الحارس البرازيلي أليسون.

ولم يستطع جمهور نادي ليفربول مسامحة لوريس كاريوس بعد أن ارتكب أخطاء قاتلة في مباراة نادي ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، حيث انتهت المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف.

يذكر أن نادي ليفربول كان تعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون من صفوف نادي روما الإيطالي مقابل 72 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية، لإنقاذ نفسه من أخطاء كاريوس الغريبة.

وكان كاريوس انضم إلى نادي ليفربول في عام 2016 قادمًا من نادي ماينز الألماني.

نجح نادي ليفربول اليوم في الفوز على نادي برايتون بهدف دون رد سجله النجم محمد صلاح، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويرغب نادي ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، خاصة أن لقب البريميرليج غائب عن صفوف نادي ليفربول منذ موسم 1989- 1990.

تعاقد نادي ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع اللاعب السويسري شيردان شاكيري من صفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي

كما جدد نادي ليفربول عقد نجمه المصري محمد صلاح بعد عودته من المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 لمدة خمس سنوات حتى عام 2023.

سبق لـ نادي ليفربول التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات كان آخرها في عام 2005 على حساب نادي ميلان الإيطالي في النهائي الشهير، والذي أقيم بين الفريقين في مدينة إسطنبول التركية.