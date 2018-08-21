نادي ليفربول يُثير الجدل

المواطن - مروة نبيل

نادي ليفربول نجح في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس بهدفين دون رد، إلا أنه أثار حالة من الجدل بسبب ركلة الجزاء التي حصل عليها خلال أحداث الشوط الأول.

واحتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح نجم نادي ليفربول محمد صلاح في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، بسبب خطأ على مدافع كريستال بالاس مامادو ساخو، ليُسجلها جيمس ميلنر، ولكن قوبل القرار بجدل كبير سواء خلال اللقاء أو بعد نهايته.

ودخل الثلاثي مامادو ساخو، كريستيان بينتيكي، وباتريك فان انهولت في حوار مع نجم نادي ليفربول محمد صلاح، حول أحقيته في الحصول على ركلة جزاء، كما أبدى مدرب كريستال بالاس، روي هودسون، غضبه الشديد عقب نهاية الشوط الأول.

وواصل مدرب كريستال بالاس تصريحاته الغاضبة بعد مباراته أمام نادي ليفربول في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وأكد أن اللعبة لا تستحق أن تُحتسب ركلة جزاء، خاصة أنا مامادو ساخو يلعب كمدافع، ومهمته الرئيسية هي الدفاع عن مرماه.

وشدد روي هودسون، على أن فان ديك دفع اللاعب ماكس ماير في نهاية المباراة، ولكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لصالح كريستال بالاس، مؤكدًا أن فريقه لم يكن محظوظًا بالقرارات التحكيمية أمام نادي ليفربول في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

ويحتل نادي ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 6 نقاط، خلف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المتصدر، ويسعى لمواصلة التألق في البريميرليج هذا الموسم، أملًا في العودة لمنصات التتويج.