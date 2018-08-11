ناسا تؤجل إطلاق مركبتها الفضائية إلى الشمس‎

المواطن - متابعة

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن تأجيل إطلاق مسبار “باركر سولار بروب” المتجه للشمس قبل لحظات قليلة من إطلاقه، ولم تكشف ناسا عن الأسباب الذي دفعتها للتراجع في اللحظات الأخيرة حتى الآن، الذي كان مقرراً في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقالت إنها ستعيد المحاولة غداً الأحد.

وكان من المقرر أن ينطلق مسبار “باركر” قاعدة “كيب كانافيرال” الجوية في فلوريدا، ليتجه في مهمة مدتها سبع سنوات للوصول إلى أقرب نقطة إلى الشمس.

وكان من المنتظر أن تستقر المركبة في مدار يبعد عن سطح الشمس مسافة 6.4 مليون كيلومتر، ومن المنتظر أن تكون أقرب شيء صنعه الإنسان إلى الشمس.

سيكون المسبار محمي بدرع من الكربون المركب المقاوم للحرارة بسمك 12 سم، لكي يقاوم درجات حرارة تصل إلى 1371 درجة مئوية (2500 درجة فهرنهايت) بالإضافة إلى الإشعاعات التي تبعثها الشمس.

وستكتشف المركبة الغلاف الجوي الخارجي للشمس، وستجرى عمليات رصد ستجيب على الكثير من الأسئلة، كما أنها ستساعد نتائج هذه الرحلة في تحسين التنبؤات بأحداث الطقس الفضائي الرئيسية التي تؤثر على الحياة على الأرض، فضلاً عن الأقمار الصناعية ورواد الفضاء.