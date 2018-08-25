ناسا تحذر سكان الأرض من خطر كارثي.. يقتل الملايين من البشر

ناسا تحذر سكان الأرض من خطر كارثي.. يقتل الملايين من البشر

2018/08/25
الساعة 6:51 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” عن اقتراب نيزك من الأرض، مصنف ضمن قائمة “النيازك الخطيرة”.

وأوضحت الوكالة أن قطر النيزك يمكن أن يصل إلى 156 مترًا، مبينة أن كل نيزك يتجاوز قطره 150 مترًا، ويقع على مسافة قريبة من الأرض يدخل ضمن قائمة “النيازك الخطيرة”، غير أنه لا يحمل تھديدًا مباشرًا للأرض.

وأضافت أن سرعة النيزك تزيد على 32 ألف كيلومتر في الساعة، وأنه في حال اصطدم بالأرض فسوف يدمر مدينة كبيرة ويقتل الملايين من البشر.


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