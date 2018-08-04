ناسا تختار رواد الفضاء لأول رحلات أميركية مأهولة منذ 2011

المواطن - متابعة

اختارت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أمس الجمعة، 9 رواد فضاء للسفر في أول رحلات فضاء مأهولة تنطلق من أراض أميركية منذ انتهاء برنامج مكوك الفضاء في 2011.

ويمثل إعلان ناسا خطوة أساسية في برنامج الفضاء الأميركي مع تحوله نحو القطاع الخاص لنقل شحنات ورواد فضاء لمحطة الفضاء الدولية، ومنذ إنهاء برنامج المكوك الفضائي اضطرت ناسا للاعتماد على روسيا لإيصال روادها لمحطة الفضاء الدولية.

وستحمل مركبتان فضائيتان طورتهما سبيس إكس وبوينج الرواد الذين أعلنت ناسا أسماءهم أمس في رحلات تجريبية أولًا ثم في مهمات، والمركبتان هما كرو دراجون التي طورتها سبيس إكس وستارلاينر سي إس تي-100 التي طورتها بوينج.

ومن المتوقع أن تنطلق أول رحلة العام المقبل.