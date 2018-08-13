ناصر الدوسري على خُطى سلمان الفرج

المواطن - طارق سعد

كان الشاب ناصر الدوسري على مقربة من مغادرة أسوار الهلال في الموسم الماضي إلى أن تم إقرار زيادة القائمة إلى 32؛ ففضل مدرب الهلال وقتها الأرجنتيني رامون دياز الاحتفاظ به مع زميله مروان الحيدري.

ناصر بن عيسى الدوسري الذي كان أول مسجلي أهداف الهلال الموسم الماضي ضد المريخ السوداني في البطولة العربية التي أُقيمت في مصر، وقدم فيها أولمبي الهلال بقيادة ناصر الدوسري وزملائه مستويات رائعة مقارنة بخصومهم المشاركين بفرقهم الأولى.

اُشتهر عن ناصر الدوسري إعجابه الشديد بقائد الهلال سلمان الفرج منذ كان الدوسري في الفئات السنية، يتشاركان في كثير من الخصائص أهمها اليسرى الأنيقة والنظرة الشاملة للملعب والتمريرة السهلة بدون تعقيدات.

وبنفس بداية العام الماضي، كانت البطولة العربية مسرحاً لتألق الشاب ناصر الدوسري عندما خاض لقاء الشباب العماني والذي انتهى بفوز الهلال بهدف للاشيء، وحاز الدوسري فيها على إعجاب كثير من الهلاليين كأفضل لاعبي المباراة.

لم يفتقد الهلاليون في لقاء الشباب العماني لغياب 3 محاور دوليين بوجود الدوسري الذي أدى مهامه كما يجب، واضعاً قدمه على أولى عتبات النجومية لخلافة سلمان الفرج في خط وسط الهلال والمنتخب السعودي.

ويقترب الدوسري من توقيع أولى عقوده الاحترافية مع الهلال في الأيام القليلة المقبلة، حيث إن هذا العقد بلا شك سيوفر للدوسري مناخاً أفضل لتقديم كل مخزونه الكروي في الهلال والمنتخب.