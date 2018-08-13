نتائج الفترة المسائية للمرحلة التنشيطية الأولى لمهرجان ولي العهد للهجن

المواطن - واس

أقيمت مساء اليوم الأحد منافسات اليوم الثاني من سباق المرحلة التنشيطية الأولى لمهرجان ولي العهد للهجن، والمقامة على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن.

وخصصت منافسات الفترة المسائية لفئة المفاريد (قعدان) مفتوح لمسافة 2 كم وبمعدل 15 شوطًا تنافس للحصول فيها على المركز الأول أكثر من ألف مطيّة.

وجاءت نتائج جميع الأشواط على النحو التالي:

مرهق “لملفوف آل عامر”، و”مروح” لنايف آل سليمان، و”الجنوبي” لمشبب القحطاني، و”جبار” لمانع آل رزق، و”مشتاق” لنايف العصيمي، و”الساعي” لفهيد العجمي، و”النايف” لعبدالله الحربي، و”المتحد” لحشر الهاجري، و”سياف” لناجي آل رزق، و”الساعي” لفهيد العجمي، و”ادهم” لناجي اليامي، و”مبلش” لربيع الهمامي، و”هوامش” لمحمد الأسود، و”شاهين” لعبدالله العنزي، و”شاهين” لعلي العجمي.