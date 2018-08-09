نتائج القبول النهائي على وظائف الدفاع المدني

واشترطت المديرية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولائقاً طبياً وأن لا يزيد عمره على 58 عاماً ، ووجود تعهد خطي بالعمل في أي مكان بمكة المكرمة ويفضل التخصصات التالية (سائق شيول ـ دركتر ـ ونش إلكتروني ـ لوري تريلا أربعة محاور – فني دراجات نارية).

وأن يحضر المتقدم ملفاً مرفقاً به صورة الهوية الوطنية وصورة من رخصة النقل الثقيل سارية المفعول وصورة شمسية (3*4) عدد أربع صور مع إحضار الأساس لكل المرفقات لمطابقتها وإحضار تعريف مصدق للمتقدم .