أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن نتائج القبول النهائي على وظائف الدفاع المدني للعام 1439 هـ.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أعلنت في وقت سابق عن توفر عدد من وظائف السائقين (نقل ثقيل) مؤقتة خلال موسم الحج للعام 1439هـ براتب مقطوع وقدره (6000) ريال شامل لجميع البدلات.
واشترطت المديرية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولائقاً طبياً وأن لا يزيد عمره على 58 عاماً ، ووجود تعهد خطي بالعمل في أي مكان بمكة المكرمة ويفضل التخصصات التالية (سائق شيول ـ دركتر ـ ونش إلكتروني ـ لوري تريلا أربعة محاور – فني دراجات نارية).
وأن يحضر المتقدم ملفاً مرفقاً به صورة الهوية الوطنية وصورة من رخصة النقل الثقيل سارية المفعول وصورة شمسية (3*4) عدد أربع صور مع إحضار الأساس لكل المرفقات لمطابقتها وإحضار تعريف مصدق للمتقدم .
وقالت الدفاع المدني إنه للاطلاع على النتائج من خلال موقع المديرية على الرابط: (هنا) .