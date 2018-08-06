نتائج وديات النصر .. بين التفاؤل والثقة المفرطة

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نتائجه الإيجابية في معسكره الخارجي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من الفوز على نظيره بني ياس الإماراتي، بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات معسكره في هولندا، وشهد اللقاء تألقًا لافتًا من المغربي نور الدين مرابط الذي سجل هدفين.

ويُعد هذا الانتصار هو الرابع على التوالي الذي يُحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال معسكره الخارجي الذي انطلق في سويسرا، حيث اكتسح أبتويل بثمانية أهداف نظيفة، قبل أن يتغلب على فريقي نيوشاتل كساماكس وكومو الإيطالي برباعية دون رد.

ومنحت نتائج مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حالة من التفاؤل بين جماهير العالمي، خاصة أنها شهدت تألق العديد من اللاعبين وتحقيق انتصارات كبيرة دون اهتزاز الشباك، وكلها عوامل إيجابية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وعلى الرغم من تحقيق العديد من العوامل الإيجابية في معسكر النصر الخارجي، إلا أن هناك سلبيات أيضًا؛ حيث ترى بعض الجماهير أن الفرق التي واجهها العالمي ليست بالأندية القوية، بجانب أن الفوز العريض قد يمنح لاعبي النصر ثقة مفرطة.

ويسعى المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو، لإعداد اللاعبين بأفضل شكل ممكن قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، من أجل المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، والعودة إلى منصات التتويج.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الجزيرة الإماراتي ضمن منافسات البطولة العربية للأندية، ومباراة أُحد في أولى جولات الدوري السعودي للنجوم.