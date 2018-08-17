نجاح أعمال تفويج ضيوف الرحمن من المدينة لمكة والمشاعر المقدسة

المواطن - واس

بإشراف مباشر وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمنطقة ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، نجحت الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة بشؤون الحج بالمدينة المنورة اليوم في أعمال تفويج المتبقين من ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام بعد أن أدوا صلاة الجمعة في المسجد النبوي متوجهين، إلى مكة المكرمة والمشاعر والمقدسة، حيث غادرت أفواج الحجيج انطلاقًا من ميقات ذي الحليفة وألسنتهم تصدح بالتلبية للمولى عز وجل بأن يمن عليهم بأداء شعيرة الحج وأن يجعلهم من المقبولين.

وحشدت مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج، كامل طاقتها وإمكاناتها البشرية والألية للتيسير على حجاج بيت الله الحرام وسط انتظام تام للحركة المرورية بالمنطقة المركزية المحيطة بالمجد النبوي وطريق الهجرة المؤدي لمكة المكرمة وانتشار الفرق الأمنية والرقابية والخدمية على جنباته وفي أماكن توقف الحافلات، بمنظومة عمل متكاملة تتولى فيها التنسيق المباشر بين مختلف القطاعات لجنة الحج بالمدينة المنورة التي تعمل على مدار الساعة خلال موسم الحج للتنسيق والإشراف ومتابعة مختلف الأعمال والمهام ذات الصلة بخدمة ضيوف الرحمن في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وشهد ميقات ذي الحليفة “آبار علي” اليوم توافد الأعداد المتبقية من ضيوف الرحمن، للإحرام وعقد نية الحج، حيث اكتظت مواقف وساحات الميقات بحجاج بيت الله الحرام الذين يحرصون على زيارته وأداء الصلاة فيه والإحرام منه للحج، تكلأهم عناية الله عزو جل وتحفهم سلسلة متكاملة ومتميزة من الخدمات العظيمة والأعمال جليلة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود لكافة الحجيج بمختلف جنسياتهم تسهم في تُقديمها مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج، من خلال تنظيم دخول الحافلات لمواقف الميقات بانسيابية تامة، تيسيراً لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.

وتُقدم الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة بساحات الميقات خدماتها لحجاج بيت الله الحرام من خلال توزيع عدد من المطويات الصحية التوعوية للحجاج بمختلف اللغات، إضافة إلى مستلزمات صحية وعبوات سوائل تعقيم لليدين بشكل مجاني، إلى جانب ما تُقدمه الجهات التعاونية والإرشادية من كُتب توجيهية ودينية تشرح نُسك الحج بشكل ميسر بعدد من اللغات.

وأوضح عضو المؤسسة الأهلية للأدلاء مشرف أعمال التفويج بالميقات فيصل بن محمد سندي أنه جرى اليوم تفويج أكثر من 45 ألف حاج من المدينة المنورة، من خلال محطة الميقات، ومحطة حجاج البر، تقلهم أكثر 1200 حافلة في طريقهم لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.