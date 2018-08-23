نجاح حج ١٤٣٩ أكبر رد على المرجفين .. وإشراف الملك وولي العهد المباشر كلمة السر

المواطن- سعد البحيري

نجحت المملكة في تسهيل مهمة 2.3 مليون حاج تجمعوا في صعيد واحد ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، حيث جندت المملكة كل قطاعاتها لأجل إنجاح هذه المهمة السامية.

وعلى موقع تويتر أطلق المغردون وسماً بعنوان “نجاح حج ١٤٣٩” عبروا فيه عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان على رعايتهما المباشرة لموسم الحج، مؤكدين أن هذا الإشراف هو كلمة السر في نجاح موسم الحج كل عام.

الإعلامي الرياضي خلف ملفي قال: “لو لم يكن لمملكتنا الغالية سوى خدمة حجاج بيت الله لكفاها ريادياً: تنظيماً وخدمات وتعامل مختلف الجهات بإشراف ومتابعة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.. اللهم لك الحمد.. حجاج هذا العام أكثر من 2.3 مليون”.

وقال سالم آل سمحان: ” أكثر من مليوني حاج وقفوا على صعيد عرفات، رافعين أيديهم وباسطين أكفهم لخالق السماء والأرض يطلبون منه العفو والمغفرة، لم تكن لديهم مصالح دنيوية أو وقتية أو شخصية، بل جاؤوا إلى هذه الأرض المقدسة ليجسدوا الصورة الإنسانية الصحيحة للإنسان المسلم في كل بقاع الأرض”.

أما الكاتب إبراهيم السليمان فقال: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال وفي كل حين اللهم لك الحمد حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه.. أفرحت عبادك الصالحين وأغظت أعداء دينك المؤدلجين”.

رجل الأعمال عبدالعزيز الموسى غرد بقوله: ” الحمد لله.. بكل فخر واعتزاز في كل عام نهنئ أنفسنا وقيادتنا بنجاح موسم الحج وشرف خدمة ضيوف الرحمن، فـ بالرغم من الحملات الشرسة ضد وطننا، إلا أن حرص ونجاح قيادتنا ووطننا الغالي في خدمة الإسلام والمسلمين أخرست كل أبواق الضلال. حفظ الله بلادنا وأدام عزها”.

وقالت الأكاديمية والكاتبة نادية الشهراني: “ملايين البشر من مختلف الثقافات، في بقعة محدودة، لمدة محدودة، في عبادة مخصوصة. اللهم تقبل منهم صالح العمل واغفر الزلل يا كريم.”